هيئة المواصفات والجودة تدرس "خلطة التبغ المسخن الجديدة"

كتب عبد الحليم سالم

طلبت العديد من شركات تصنيع السجائر العالمية بتصنيع "سجائر التبغ المسخن" فى مصر، على اعتبار أنه سيكون الوريث الشرعى للتبغ المحروق.

وقال مصدر مسئول لـ"اليوم السابع" إن "التبغ المسخن" سيكون ثورة جديدة فى عالم التدخين، وهو أفضل من السجائر الالكترونية، نظرا لأنه غير ضار بنسبة 90% عن التبغ العادى.

وأضاف المصدر أنه تم عقد اجتماع للجنة الفنية الخاصة للتبغ ومنتجاته بمقر هيئة المواصفات والجودة، لمناقشة مشاريع المواصفات والجودة، لتصنيعه وإنتاج سجائر، HNB “HEAT NOT BURN “، وناقشت اللجنة خطة الشركات للتصنيع.

كما تم - بحسب مصدر مسئول شارك فى الاجتماع - مناقشة بعض بنود مشروع المواصفة والاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية والتبغ المسخن، حيث حضر الاجتماع فروميان خبير شركة جابان توباكو حيث تم سؤاله عن بعض الطرق وبعض البنود فى المواصفة ومنها ألا تزيد نسبة الرمل عن 1% من المكونات بدلا من 3% مع دراسة نسبة النيكوتين ونسب بنزوات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم وكذلك ضرورة ألا يحتوى المنتج على الكافيين أو فيتامينات أو الوان صناعية.

ومن المنتظر خلال الأشهر القليلة القادمة الانتهاء من تحديد اشتراطات المواصفة للبدء بتصنيع السجائر الجديدة التى قطعا ستهز عرش السجائر التقليدية.