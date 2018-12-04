نيكى ينخفض والأجانب يبيعون أسهم شركات التصدير والقطاع المالى

طوكيو (رويترز)

أغلق المؤشر نيكى اليابانى، على انخفاض اليوم الثلاثاء، مع بيع المستثمرين الأجانب لأسهم شركات التصدير والقطاع المالى، فى حين استمرت عمليات البيع لجنى الأرباح فى الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، والتى ارتفعت فى اليوم السابق.

ونزل نيكى 2.4% ليغلق عند 22036.05 نقطة.

وارتفع المؤشر القياسي لأعلى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين فى الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون بعد أن علقت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية جديدة لمنح الجانبين مزيدا من الوقت من أجل إجراء مفاوضات تجارية.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.4 % إلى 1649.20 نقطة، مع انخفاض جميع القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين على المؤشر.

ويقول محللون إن السوق استوعبت بالفعل الهدنة التجارية الصينية الأمريكية وتتطلع إلى أحداث تالية مثل بيانات الوظائف الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتسبب ارتفاع الين في تدهور المعنويات، مع إشارة المتعاملين إلى زيادة في مبيعات المستثمرين الأجانب مما يضغط على شركات التصدير.

وهوت أسهم فانوك كورب 5.1% وتراجعت أسهم كوماتسو 3.8 % ونزلت أسهم طوكيو إلكترون 2.6 %.

وتراجع الدولار 0.6 % إلى 113.10 ين.

وهبطت أسهم البنوك وشركات التأمين، التي عادة ما تشتري منتجات مرتفعة العائد مثل السندات الأجنبية في محافظها، بعد أن تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.966 % وهو الأدنى منذ 13 سبتمبر .

وانخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية 2.2 % ونزل سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي 2.7 % وتراجع سهم داي-ايتشي لايف هولدنجز 2.8 %.