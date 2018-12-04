video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نيكى اليابانية: طوكيو تتخلى عن مشروع نووى تركى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:17 ص
نيكى اليابانية: طوكيو تتخلى عن مشروع نووى تركى ليره تركيه
(رويترز)
إضافة تعليق

 أفادت صحيفة نيكى أن اليابان بصدد إلغاء مشروع كهرباء نووية تركي كان يُعرض كمثال على تصدير طوكيو للبنية التحتية.

وبحسب التقرير، زادت تكلفة المشروع، الذي كان سينفذه كونسورتيوم من القطاعين العام والخاص بقيادة يابانية، إلى ما يقرب من مثلي التقدير الأصلي لتصبح حوالي خمسة تريليونات ين (44 مليار دولار)، مما يجعل من الصعب على المشيد الرئيسي ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وشركائها الاستمرار فيه.

ترجع زيادة التكلفة بالأساس إلى متطلبات السلامة الأعلى في أعقاب حادث 2011 بمحطة الكهرباء النووية فوكوشيما دايتشي في اليابان وانخفاض الليرة التركية، وفقا لما ذكرته نيكي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض يعتزم إنهاء دعم السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة

"محطة الطاقة النووية الأولى بالضبعة" محاضرة متخصصة بكنيسة القديس كيرلس

رئيس "طاقة البرلمان" يطالب الحكومة بالإسراع فى تنفيذ خطة إحياء صناعات الغزل

صحيفة نيكى

مشروع نووى يابانى

كهرباء نووية

اليابان




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة