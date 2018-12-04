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نورى المالكى لـ"برلمان العراق": التصويت على مرشحى الوزارات الشاغرة أو الفوضى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:26 م
نورى المالكى لـ"برلمان العراق": التصويت على مرشحى الوزارات الشاغرة أو الفوضى رئيس ائتلاف دولة القانون فى العراق نورى المالكى
كتب : أحمد جمعة
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قال رئيس ائتلاف دولة القانون فى العراق، نورى المالكى، إن مجلس النواب العراقى أمام اختبار حقيقى يتمثل فى اختيار التصويت على الأسماء المقدمة من رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى للوزارات الشاغرة وفق السياقات الدستورية أو الذهاب نحو الفوضى.

 

كان رئيس مجلس الوزراء العراقى، عادل عبد المهدى، قد قدم أسماء المرشحين المطلوب نيل ثقتهم إلى مجلس النواب العراقى للتصويت على تلك الأسماء فى جلسة اليوم الثلاثاء.

 

ورشح عادل عبد المهدى - بحسب بيان للحكومة العراقية - اليوم الثلاثاء، فالح الفياض وزيرا للداخلية، وفصيل الجربا وزيرا للدفاع، الدكتور قصى عبد الوهاب السهيل لوزارة التعليم العالى، الدكتورة صِبا خير الدين الطائي لوزارة التربية، والدكتور عبد الامير الحمداني لوزارة الثقافة، وهناء عمانوئيل كوركيس لوزارة الهجرة والمهجرين، والقاضي دارا نور الدين لوزارة العدل، والدكتور نوري صباح حميد عبطان الدليمى لوزارة التخطيط.


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