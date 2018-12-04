ننشر المرشحون الأئمة لمنحة الماجستير بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية

كتب – إسماعيل رفعت

تعقد وزارة الأوقاف، مقابلة للمرشحين من الأئمة للمقابلة بشأن منحة الماجستير بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية، بديوان عام الوزارة الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق، لمقابلة لجنة اختيار الدفعة الثانية من بين المتقدمين لمنحة الماجستير المجانية للعام الحالى، ومعهم المستندات التالية : ( أصل المؤهل الدراسي – أصل شهادة الميلاد – صورة بطاقة الرقم القومي ) وذلك للاطلاع عليها وفي حالة موافقة اللجنة على الترشح يتم تقديمها لمكتب وكيل الوزارة لشؤون الدعوة وهم :

1. عباس أحمد عباس محمد العيسوي الإسكندرية

2. عبد الفتاح قطب إبراهيم صالح الإسكندرية

3. محمد جلال علي عبد الوهاب الإسكندرية

4. محمد رشاد محمد البلتاجي الإسكندرية

5. محمد عبد الله عبد الرؤف عبد القادر التلب الإسكندرية

6. محمد مسعد محمد غزالي الإسكندرية

7. محمود السيد حسن إبراهيم الإسكندرية

8. محمود بسيوني عبد المطلب حشيش الإسكندرية

9. محمود محمد مصطفى الكلاوى الإسكندرية

10. أحمد محمد بيومي بدر الإسكندرية

11. أشرف عبد العظيم محمد زايد الإسكندرية

12. السيد حسن السيد حامد خطاب الإسكندرية

13. إبراهيم محمد محمد شاهين الإسكندرية

14. شريف محمد حسن بكر الإسكندرية

15. صبري رسمي عبد الله قلقيلة الإسكندرية

16. محمد أحمد مصطفى السيد بدير الإسكندرية

17. محمد سعيد محمد حامد الإسكندرية

18. محمد شعبان عبد الرحمن الشيشيني الإسكندرية

19. محمد شعبان محمد السيد خضر الإسكندرية

20. محمود سعيد محمد محفوظ الإسكندرية

21. أحمد صبري هاشم محمد الإسماعيلية

22. أحمد محمد سليمان عبد الرحمن الإسماعيلية

23. أحمد عبد الرحمن محمد حسين الإسماعيلية

24. محمد شريف عبد الحي أحمد الإسماعيلية

25. محمد مصطفى محمود علي الإسماعيلية

26. محمد عبد العزيز سالم السيد الإسماعيلية

27. أحمد حسنين رمضان محمد الإسماعيلية

28. أحمد رياض أحمد عشرى الإسماعيلية

29. أحمد محمد أحمد السيد الإسماعيلية

30. أحمد محمد محمد أحمد الإسماعيلية

31. السيد أحمد علي السيد الإسماعيلية

32. إبراهيم فوزي عبد الرحمن إبراهيم الإسماعيلية

33. أحمد سعيد عبد الفتاح سالم الإسماعيلية

34. أحمد محمد السيد علي عبد الرحمن الإسماعيلية

35. أحمد محمد محمود أبو العلا الإسماعيلية

36. زكريا محمود أحمد عبد العال الإسماعيلية

37. عبد السميع أحمد محمد السيد الإسماعيلية

38. علي أبو الفتوح عبد العزيز عبده الإسماعيلية

39. علي الشبراوي على السيد الإسماعيلية

40. محمد رمضان حسيني محمد الإسماعيلية

41. محمد سعيد وجدي محمد الإسماعيلية

42. محمد نور الدين عبد الرحمن محمد الإسماعيلية

43. يوسف محمد عقل رمضان الإسماعيلية

44. أحمد الخطيب حامد محمد أسوان

45. رمضان رجب محمد تمام البحر الأحمر

46. أحمد خلف أبو سريع خليفة البحر الأحمر

47. حازم محمد محمود محمد البحر الأحمر

48. علي أحمد علي محمد البحر الأحمر

49. أحمد محمد علي محمد عليبه البحيرة

50. أشرف سلامة محمود علي البحيرة

51. عبد الخالق إسماعيل إسماعيل البريقي بور سعيد

52. إسماعيل جاد إسماعيل الكمنوري بور سعيد

53. رمضان رمضان عبد العزيز المنسى بور سعيد

54. صالح غازى أحمد الزياته بور سعيد

55. عبد الرؤف عقبة ابو صالح الجدامي بور سعيد

56. أحمد وحيد محمود مرداش جنوب سيناء

57. أحمد أشرف أحمد عثمان دمياط

58. إبراهيم أحمد أحمد على كراويه دمياط

59. أحمد عزيز محمد محمد حجازي دمياط

60. أحمد محمد أحمد عبد الكريم دمياط

61. عبد الوهاب جمال محمود الاسطى دمياط

62. محمد عبد الله محمد عبد الوهاب علوان دمياط

63. هاني عبد المنعم محمد على دمياط

64. السعيد جاد السعيد جاد دمياط

65. السيد أحمد السيد عبده دمياط

66. سامح محمد فتوح شاويش دمياط

67. محمد محمد سالم حسين دمياط

68. السيد محمد السيد فرحات السويس

69. سعيد السيد الحسيني حامد السويس

70. صلاح الدين مصطفى محمد مبروك السويس

71. محمد ابو الخير عاطف عبد السميع السويس

72. محمد إبراهيم عبده رمضان السويس

73. محمد سمير السيد محمد السويس

74. محمود محمد عبد العظيم المتولي السويس

75. أحمد محمد إبراهيم عرفه شمال سيناء

76. عبد الحميد محمد عبد الرحمن محمد شمال سيناء

77. علاء عبد النبي عبد الفتاح زين الدين شمال سيناء

78. محمد إسماعيل جوده قاسم شمال سيناء

79. محمد إسماعيل محمد عوض شمال سيناء

80. محمد بيومي جوده بيومي شمال سيناء

81. محمد جمعه محمود جمعه شمال سيناء

82. محمد محمد عبد السلام وهبه شمال سيناء

83. محمد وحيد محمود مرداش شمال سيناء

84. محمود سعيد محمود إبراهيم علي شمال سيناء

85. مصطفي رمضان مصطفي العراقي شمال سيناء

86. جمعه خلف حافظ عبد النبي الفيوم

87. إبراهيم محمد إبراهيم محمد الفيوم

88. جمال عبد الكريم جنيدي عبد الحميد الفيوم

89. محمد نبيل السيد البرلسي القليوبية

90. محمد أيوب عبد الرؤف غنيم القليوبية

91. وجية شلبي أحمد عبد الجواد القليوبية

92. أحمد صبحي بسيوني السيد مرسى مطروح

93. أحمد عيد عبد العاطي بركات مرسى مطروح

94. بلال يونس أحمد على حسين مرسى مطروح

95. بهاء عبد العزيز إبراهيم محمد مرسى مطروح

96. عبد الله محمد علي يونس مرسى مطروح

97. علاء أحمد عفيفي أبو اليزيد مرسى مطروح

98. محمد عبد الحميد عبد المجيد عطا مرسى مطروح

99. محمد علي حسين حشاد مرسى مطروح

100. محمد محمد على نصار مرسى مطروح

101. محمد محمود فهمي السيد مرسى مطروح

102. عبد الرحمن صبري متولي غازي مرسى مطروح

103. محمد رشدي محمد سلام مرسى مطروح

104. محمد عبد السلام مهدى رمضان مرسى مطروح

105. محمد محمد علي الرفاعي مرسى مطروح

106. محمود إبراهيم محمد عبد الرحمن سليم مرسى مطروح

107. أحمد خلف محمود أحمد المنيا

علما بأن من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد يلغى اسمه من قائمة الترشح.