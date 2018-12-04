ننشر أماكن تواجد فرق الكشف عن فيروس سى بحى السلام أول بالقاهرة

ينشر اليوم السابع خريطة بأماكن تواجد فرق الفحص الخاصة بالحملة القومية للقضاء على فيروس سى، مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" ، فى حى السلام أول.

وقال اللواء خالد شحاته رئيس حى السلام أول، أن هناك توافد كبير من المواطنين على مراكز الكشف على فيروس سي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء فيروس سي.

والحملة مستمرة لمدة ثلاثة أشهر من الساعه التاسعه صباحا حتى الساعه التاسعه مساءا، ويمكن تحليل فيروس سى و قياس ضغط و سكر و وزن مجانا، فقط ببطاقة الرقم القومي بالأماكن التالية بنطاق حى السلام أول :

• مركز طبي السلام أول

• مركز طبي السلام ثانى

• مركز طبي الدلتا

• مركز طبي العبد

• مركز طبي الحرفيين

• مركز طبي السد العالي

• مستشفى السلام

• مركز شباب سلام ثالث

• نادي النخيل جسر السويس

• مسجد المهدي شارع الأربعين

• موقف العاشر الجديد السلام

• مسجد الفاروق أمام سلم الدائري

• مسجد الإبرار غرب الرشاح

• مسجد قباء

• كنيسة العذراء أخر شارع التروللي

• التضامن الاجتماعي

• جمعية نهر الخير أطلس4

• مؤسسة خالد عبد الله أطلس4

• التأمين الصحي خلف الصالون الأخضر

• دار المناسبات داخل مسجد جوهار جمال عبد الناصر.