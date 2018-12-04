موقع بريطانى يكشف محاكمة طارق موافى ونجله بتهم النصب والاحتيال

كتب – أحمد علوى

ذكر موقع "thefreelibrary" الإخبارى البريطانى، أن رجل الأعمال المصرى طارق موافى وابنه آدم يديران شركة تسمى Power off Road تزعم تسلم 1.900 دراجة صغيرة ودراجات رباعية لزبائنها شهريا.

وقال الموقع البريطانى إن آدم موافى ظهر فى محكمة مقاطعة جيلدفورد حيث حصلت هيئة المعايير التجارية فى سارى على تعهدات بأن يلتزم بشروط التجارة.

وأوضح الموقع أن طارق، أعتذر عن الحضور للمحكمة بداعى ظروف صحية، فيما وجهت المحكمة لنجله آدم اتهامات بكسر تعهدات المعايير التجارية، فيما أن طارق متهم بخرق أمر قضائى سابق يتعلق بقانون أوصاف التجارة وتنظيم البيع عن بعد.