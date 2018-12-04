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مقتل 6 من الشرطة بالمكسيك فى تبادل لإطلاق النار مع تجار مخدرات

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:44 ص
مقتل 6 من الشرطة بالمكسيك فى تبادل لإطلاق النار مع تجار مخدرات الشرطة المكسيكية
رويترز
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قالت السلطات إن ستة من رجال الشرطة بالمكسيك قتلوا بالرصاص أمس الإثنين فى ولاية خاليسكو الغربية فى واحدة من أكثر الهجمات دموية على قوات الأمن فى الأشهر الأخيرة وذلك فى بداية الأسبوع الأول لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجديدة.

وقال الادعاء العام فى ولاية خاليسكو على تويتر إن ستة من أفراد الشرطة قتلوا وأصيب آخر فى تبادل لإطلاق النار فى بلدية لا هويرتا على ساحل المحيط الهادى وذلك بعد أيام من هجوم على قنصلية للولايات المتحدة فى العاصمة المحلية جوادالاخارا.

وقالت متحدثة باسم الادعاء إنه لم يتضح من المسؤول عن القتل لكن تلك المنطقة معروفة بأنها مقر عصابة خاليسكو الجيل الجديد وهى واحدة من أقوى عصابات المخدرات فى المكسيك.

وتقع لا هويرتا على الحدود مع بلدية فيلا بوريفيكاسيون التى شهدت فى مايو آيار 2015 إسقاط أعضاء من عصابة خاليسكو الجيل الجديد لطائرة هليكوبتر عسكرية خلال محاولة فاشلة لاعتقال زعيم العصابة نيميسو أوسيجويرا وهو ضابط سابق بالشرطة.

وقال مسؤولون يوم السبت إنهم يحققون فى هجوم بالقنابل على ما يبدو على القنصلية الأمريكية فى جوادالاخارا. ولم يصب أحد فى الهجوم الذى وقع قبل أيام من تولى الحاكم الجديد لخاليسكو منصبه.


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