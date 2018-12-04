مقتل 3 أشخاص وإصابة 26 فى انفجار داخل مركز تجارى ماليزى بجزيرة كليمنتان

كوالامبور (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام ماليزية، اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح جراء انفجار وقع فى مركز تجارى بالجزء الماليزى من جزيرة كليمنتان.

ونقلت المصادر عن مسؤول مصلحة المطافئ، خير الدين درهمان قوله، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم"، أن "الانفجار وقع فى الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلى، وإن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث".

وأضاف درهمان أن "اثنين من الضحايا كانا من موظفى المركز التجارى، وأن أربعة من المصابين فى حالة حرجة، بينما أصيب الآخرون بجراح طفيفة.

وأشار إلى أن الشرطة باشرت تحقيقاتها لتحديد سبب الانفجار، الذى أسفر عن انهيار أحد جدران المركز.