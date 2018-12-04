مصر والكويت يوقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العمل المشترك

الكويت (أ ش أ)

وقعت مصر والكويت عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى عدد من مجالات التعاون المختلفة بين البلدين، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائى المشترك، وذلك خلال أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة، التى تعقد حاليا فى الكويت.

ووقع عن الجانب المصرى وزير الخارجية سامح شكرى، وعن الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ خالد الصباح، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وسفير مصر لدى الكويت طارق القونى، ورئيس البعثة القنصلية السفيرة هويدا عصام، ونائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، ومساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون الوطن العربى السفير فهد العوضى، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعين العام والخاص فى البلدين.

كما عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ خالد الصباح، ووزير الخارجية سامح شكرى، جلسة مباحثات ثنائية قبيل بدء أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.