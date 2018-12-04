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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:56 م
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من الاحتلال الإسرائيلى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:40 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الاقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله(أ ش أ)
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اقتحم عشرات المستوطنين، عبر مجموعات صغيرة، المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، وسط حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال شهود عيان "إن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية بدءا من باب المغاربة، ومرورا بالساحة الأمامية للمصلى القبلى وسطح المصلى المروانى، ومنطقة باب الرحمة، وخرجوا من المسجد من جهة باب السلسلة".

واستمع المستوطنون لشروحات من المرشدين حول أكذوبة "الهيكل المزعوم"، فيما حاول عدد من المستوطنين إقامة شعائر وطقوس تلمودية.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلى إلى تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا كما حدث فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل جنوب الضفة الغربية.

 


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المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

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