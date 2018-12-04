مستقبل وطن بالقليوبية يعلن عن فصول لمحو الأمية بقرى المحافظة

كتب محمد صبحى

وقع النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والإعلان عن تنظيم فصول محو الأمية، بعدد من قرى محافظة القليوبية، بمشاركة عدد من أعضاء الحزب ونواب البرلمان.

كما نظم الحزب، ندوة حول مخاطر الإدمان بشبرا الخيمة، بمشاركة بعض الإخصائيين فى مجال مكافحة الإدمان والصحة النفسية، بمشاركة عدد كبير من المواطنين وأعضاء الحزب.

جانب من ندوة حزب مستقبل وطن حول مخاطر الإدمان بشبرا