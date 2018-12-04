video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وينظم ندوة حول مخاطر الادمان

مستقبل وطن بالقليوبية يعلن عن فصول لمحو الأمية بقرى المحافظة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:50 ص
مستقبل وطن بالقليوبية يعلن عن فصول لمحو الأمية بقرى المحافظة مستقبل وطن يوقع برتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار
كتب محمد صبحى
إضافة تعليق
وقع النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والإعلان عن تنظيم فصول محو الأمية، بعدد من قرى محافظة القليوبية، بمشاركة عدد من أعضاء الحزب ونواب البرلمان.

كما نظم الحزب، ندوة حول مخاطر الإدمان بشبرا الخيمة، بمشاركة بعض الإخصائيين فى مجال مكافحة الإدمان والصحة النفسية، بمشاركة عدد كبير من المواطنين وأعضاء الحزب.

حفل توقيع برتوكول حزب مستقبل وطن بالقليوبية
جانب من ندوة حزب مستقبل وطن حول مخاطر الإدمان بشبرا
مستقبل وطن بالقليوبية يوقع برتوكول لافتتاح فصول محو الأمية
مستقبل وطن بالقليوبية يوقع برتوكول لافتتاح فصول محو الأمية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حزب مستقبل وطن ببنى سويف يقيم منفذا لبيع اللحوم والسلع بأسعار مخفضة

مستقبل وطن بقنا ينظم ندوة تثقيفية حول مفاهيم الأمن القومى وحروب الجيل الرابع

مستقبل وطن بالدقهلية يوزع السلع التموينية على الأسر الأولى بالرعاية

مجلس النواب

مستقبل وطن

القليوبية

اخبار السياسة

اخبار عاجله

اخر الاخبار

برتوكول




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة