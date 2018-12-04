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مدرسة البكالوريا الدولية الحكومية تعلن فتح باب التقدم للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:52 م
مدرسة البكالوريا الدولية الحكومية تعلن فتح باب التقدم للعام الدراسى الجديد مدرسة الكبالوريا الدولية بالشيخ زايد
كتب محمود طه حسين
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أعلنت إدارة المدرسة الدولية المصرية الحكومية بالشيخ زايد عن فتح باب التقدم للعام الدراسى الجديد 2019،2020، وفق الشروط التالية.
 
1ـ السن المطلوب للالتحاق بالمدرسة فى أول أكتوبر 2019، 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم.
 
2ـ يتم فتح باب القبول على موقع المدرسة اعتبارا من 1 فبراير 2019 حتى 28 فبراير 2019.
 
 
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وتجربة البكالوريا الدولية، تعتمد على 3 برامج دراسية الأول عبارة عن برنامج المرحلة الإبتدائية وهو لمدة 7 سنوات دراسية يبدأ من pypt وهو ما يعادل kg1 فى النظام الدراسى العادى وحتى الصف الخامس الابتدائى ويسمح فى هذا البرنامج بتدريسه بلغة البلد وهى اللغة العربية، والبرنامج هو عبارة عن تدريس اللغة العربية والإنجليزية ومبادئ الرياضيات والأنشطة وتعتبر الأنشطة جوهر البرنامج ويتم تقييم الطالب فى هذه المرحلة بوسائل مختلفة خلافا للاختبار التحريرى.
 
 
 
أما بالنسبة للبرنامج الثانى وهو برنامج المرحلة المتوسطة وهو myp"  "ويمتد لمدة 5 سنوات يبدأ من myp وهو ما يعادل الصف السادس الابتدائى إلى myp5" وهو ما يعال الصف الأول الثانوى  وفيه يمتحن الطالب مع المدارس الحكومية المواد القومية اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية ويدرس باقى المواد داخليا باللغة الإنجليزية، على أن  يتم التقويم حسب معايير البكالوريا الدولية ويدرس فيها الطالب مواد الرياضيات والعلوم بالإنجليزية.
 
 
 
ويشترك فى البرنامجين الأول والثانى لنظام البكالوريا الدولية محور رئيسى وهو عدم الاعتماد على الكتب الدراسية المحددة فى الدراسة ولكن يعتمد على البحث عن رؤوس الموضوعات من كتب المكتبه وعبر محركات البحث عن الانترنت ويعتبر بنك المعرفة المصرى من أهم المصادر التى تستخدم فى هذا المجال بمدرستى الشيخ زايد والمعراج.
 
 
 
وبالنسبة للبرنامج الثالث، هو برنامج الدبلومة، الـ" iB " ويمتد لمدة عامين وفيه تأتى الاختبارات فى العام الأخير" الصف الثالث الثانوى" من منظمة البكالوريا الدولية ويتم تصحيحه دوليا وحسب درجات الطالب يلتحق بالجامعات المصرية الحكومية ضمن ال 5% المحددة وفق التنسيق، كما يوجد برنامج رابع للتعليم المهنى بدأت المنظمة مؤخرا فى اعتماده، وتتيح شهادة البكالوريا الدولية" الـ" iB " للطالب دخول الجامعات الدولية مباشرة دون إجراء معادلات.

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