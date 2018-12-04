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محافظ القليوبية: إزالة 3898 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 410 ألف متر مربع

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:16 ص
محافظ القليوبية: إزالة 3898 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 410 ألف متر مربع إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على مدار الساعة سير العمل فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتى بدأت يوم الاثنين 26 نوفمبر الماضى، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد المحافظ، أنه تمت إزالة 3898 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 410038 متر مربع، على مدار الأيام الماضية من أعمال الحملة المشتركة، بمدن وقرى المحافظة مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضى وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المحافظ، أن حملة الازالة كانت شاملة عدد من مدن وقرى المحافظة وكانت الإزالات مكونة من ملاعب وأسوار ومبانى خفيفة ومبانى خرسانية وتشوينات مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضى وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه المحافظ، بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الزراعية، التى هى حق الأجيال الحالية و القادمة على حد سواء .

واستطرد، أنه كلف رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التى تمت إزالتها ، والمعوقات التى قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها ، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة ، ورفع كل المستجدات والتى يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات

ومن الجدير بالذكر أن المحافظة قد قامت خلال النصف الأول من شهر نوفمبر بإزالة 3186 حالة بمساحة 77 فدان وذلك فى أكبر حملة تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى تعد جزء من ثروة مصر القومية.

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية (1)
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية

 

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية (2)
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية

 

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية (3)
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية

 

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية (4)
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية

 

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية (5)
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية

 

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية (6)
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية

 

 


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