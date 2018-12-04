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محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المدن والإحصاء مراجعة مستندات ملكية الأراضى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:20 م
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المدن والإحصاء مراجعة مستندات ملكية الأراضى جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ،على ضرورة قيام مجالس المراكز والمدن والأحياء بمراجعة مستندات ملكية الأراضي عند تقدم المواطنين بطلباتهم لترخيص المباني ، حيث أن هناك تلاعبا في مستندات الملكية يتم استخدامه على غير الحقيقة لاصدار التراخيص.

جاء ذلك خلال عرض أحد المواطنين مشكلته مع حي غرب المنصورة والتي يتضرر فيها من فيها من استيلاء أحد جيرانه على جزء من مساحة الأرض التي يملكها ،وطلب محافظ الدقهلية عرض الملف الخاص بالمواطن عليه شخصيا لدراسته واتخاذ القرار اللازم واعطاء المواطن حقه كاملا في حالة ثبوت احقيته.
 
وشدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، على ضرورة تنفيذ كافة القرارات التي يتم اتخاذها خلال اللقاء المفتوح للمواطنين، والذي يعقد كل ثلاثاء فورا وعلى مدى أسبوع واحد فقط يتم احاطتي علما بما تم تنفيذه وما لم ينفذ ومعوقات التنفيذ لحلها فورا ومحاسبة من كان معوقا لتنفيذ اي قرار يتم اتخاذه لصالح المواطنين.
 
جاء ذلك في بداية لقاء المواطنين الذي يعقد الآن بحضور اللواء احمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظه وعدد من رؤساء المدن ومديري المديريات، وأضاف شاروبيم محذرا لن اسمح بأي تأخير لمصالح المواطنين وكرر إذا تم اتخاذ قرار لابد من تنفيذه.
 
واستمع محافظ الدقهلية إلى إحدى المواطنات من مدينة المطرية تطلب عملا لنجلها المعاق من جراء حادث وقع في المنطقة الاستثمارية ببورسعيد ، وخاطب شاروبيم رئيس شركة الكهرباء لتوفير فرصة عمل بشكل عاجل.
 
 
 
 

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