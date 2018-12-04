محافظ الدقهلية: حل جذرى لطريق بنى عبيد أولاد صقر والإصلاح خلال أسبوعين

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على أن أجهزة مركز ومدينة بنى عبيد تقوم الآن بإصلاح حفرة بطريق الصلاحات ميت فارس والتى تسبب فى وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل وميكروباص، وأسفر عن إصابة سبع طالبات كانوا يستقلن الميكروباص وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقى العلاج وخرجن بعد الاطمئنان على حالتهن الصحية.

وأضاف شاروبيم، أنه طلب من جمال شحاتة رئيس مركز ومدينة بنى عبيد حل مشكلة طريق بنى عبيد أولاد صقر والتى استمرت لسنوات طويلة حلا جذريا للقضاء على شكاوى المواطنين من سوء حالته وللحد من الحوادث التى تقع عليه.

وقال محافظ الدقهلية، إن اجتماعا عقد برئاسة رئيس المدينة ضم مدير هندسة الرى ومدير الطرق ومدير الإدارة الهندسية ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحضره نائب مأمور بنى عبيد تم خلاله الاتفاق على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح مواسير الصرف فى مسافة 50 مترا أمام كوبرى الجرابعة على نفقتها وتم إسناد عملية الإصلاح إلى المقاول الذى تسلم الموقع بالفعل، وبدأ العمل اليوم على أن يستمر على مدى اسبوعين وأنه طلب سرعة الانتهاء من جميع الأعمال قبل الموعد المحدد حتى تنتهى معاناة المواطنين مع الطريق.

ومن جانبه أكد جمال شحاتة رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، أنه تم صباح اليوم تحويل المرور من أمام استاد بنى عبيد وتوفير طريق بديل وأصبح هناك 3 طرق صالحة للمرور وأنه ليس هناك أى إعاقة فى حركة المرور.