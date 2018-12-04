video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: حل جذرى لطريق بنى عبيد أولاد صقر والإصلاح خلال أسبوعين

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:23 م
محافظ الدقهلية: حل جذرى لطريق بنى عبيد أولاد صقر والإصلاح خلال أسبوعين الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على أن أجهزة مركز ومدينة بنى عبيد تقوم الآن بإصلاح حفرة بطريق الصلاحات ميت فارس والتى تسبب فى وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل وميكروباص، وأسفر عن إصابة سبع طالبات كانوا يستقلن الميكروباص وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقى العلاج وخرجن بعد الاطمئنان على حالتهن الصحية.

 

وأضاف شاروبيم، أنه طلب من جمال شحاتة رئيس مركز ومدينة بنى عبيد حل مشكلة طريق بنى عبيد أولاد صقر والتى استمرت لسنوات طويلة حلا جذريا للقضاء على شكاوى المواطنين من سوء حالته وللحد من الحوادث التى تقع عليه.

 

وقال محافظ الدقهلية، إن اجتماعا عقد برئاسة رئيس المدينة ضم مدير هندسة الرى ومدير الطرق ومدير الإدارة الهندسية ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحضره نائب مأمور بنى عبيد تم خلاله الاتفاق على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح مواسير الصرف فى مسافة 50 مترا أمام كوبرى الجرابعة على نفقتها وتم إسناد عملية الإصلاح إلى المقاول الذى تسلم الموقع بالفعل، وبدأ العمل اليوم على أن يستمر على مدى اسبوعين وأنه طلب سرعة الانتهاء من جميع الأعمال قبل الموعد المحدد حتى تنتهى معاناة المواطنين مع الطريق.

 

ومن جانبه أكد جمال شحاتة رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، أنه تم صباح اليوم تحويل المرور من أمام استاد بنى عبيد وتوفير طريق بديل وأصبح هناك 3 طرق صالحة للمرور وأنه ليس هناك أى إعاقة فى حركة المرور.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يحيل 5 مدرسين للتحقيق.. وإغلاق مركزان للدروس الخصوصية

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظ الدقهلية

طريق بني عبيد اولاد صقر




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة