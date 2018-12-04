video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر يلتقى ببمثلى كبرى شركات صناعة السفن الروسية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:04 م
محافظ البحر الأحمر يلتقى ببمثلى كبرى شركات صناعة السفن الروسية جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، برينات ميستاحوف، مدير شركة "اك بارس" التابعة لجمهورية تتارستان المتخصصة في صناعة السفن، يرافقه توريجون ايخوچايف قنصل عام روسيا الاتحادية بمقر الديوان العام المحافظة. 

واستمع محتفظ البحر الأحمر لعرض من مدير شركة اك بارس عن منتجات الشركة وخاصة سفن الركاب السريعة التى يمتد استخدامها فى الخطوط البحرية الساحلية وخاصة بين موانئ الغردقة وشرم الشيخ.
 
كذلك عرض مدير الشركة تاريخ منتجاتها المتعددة التى تشمل السفن البحرية حيث تعد من أكبر الشركات الروسية لصناعة السفن من تصميمات وتركيب المعدات وإنتاج السفن وبناء الكبارى، وعرض مراكب جاهزة للعمل بحمولة 150 راكب تسير بسرعة 85 كيلو متر فى الساعة تصلح لعمل رحلات بحرية بين الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وأن منتجات شركتهم تحظي بمراقبة عالمية وحاصلة على أرفع علامات الجودة.
 .
ومن جانبه رحب المحافظ بطلبهم للمقابلة والعروض المقدمة حيث أشار إلى أنه سيتم التنسيق لعقد مؤتمر يضم المتخصصين فى هذا المجال لتقوم الشركة بعرض منتجاتها والرد على استفسارات المستثمرين لفتح المجال وتحقيق الاستفادة فى المجال السياحى من خلال قيام رحلات للمناطق السابق ذكرها.
 
وعرض القنصل الروسى على محافظ البحر الأحمر بدراسة لعقد اتفاقية تآخى بين كازان ومدينة الغردقة، رحب المحافظ بالعرض مؤكدا استعداده لعقد اتفاقيات توأمة مع دول العالم ليصب ذلك فى تنشيط السياحة وزيادة أعداد السائحين .
 
وبنهاية اللقاء أعرب مدير الشركة والوفد المرافق له عن سعادتهم البالغة بزيارة الغردقة والتى أبهرت أعينهم بجمال طبيعتها وصفاء بحرها ودفء جوها مؤكدين تكرار زيارتهم مرات قادمة، ومن جانبه تمنى المحافظ لهم إقامة سعيدة آملا زيادة التعاون السياحى والاقتصادية فى الفترة القادمة .
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحر الأحمر يقرر وقف الرحلات البحرية إلى جزيرة الأخوين

البحر الأحمر

أخبار مصر

أخبار المحافظات

شركة صناعة السفن

الغردقة




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة