محافظ البحر الأحمر يلتقى ببمثلى كبرى شركات صناعة السفن الروسية

واستمع محتفظ البحر الأحمر لعرض من مدير شركة اك بارس عن منتجات الشركة وخاصة سفن الركاب السريعة التى يمتد استخدامها فى الخطوط البحرية الساحلية وخاصة بين موانئ الغردقة وشرم الشيخ.

كذلك عرض مدير الشركة تاريخ منتجاتها المتعددة التى تشمل السفن البحرية حيث تعد من أكبر الشركات الروسية لصناعة السفن من تصميمات وتركيب المعدات وإنتاج السفن وبناء الكبارى، وعرض مراكب جاهزة للعمل بحمولة 150 راكب تسير بسرعة 85 كيلو متر فى الساعة تصلح لعمل رحلات بحرية بين الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وأن منتجات شركتهم تحظي بمراقبة عالمية وحاصلة على أرفع علامات الجودة.

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ومن جانبه رحب المحافظ بطلبهم للمقابلة والعروض المقدمة حيث أشار إلى أنه سيتم التنسيق لعقد مؤتمر يضم المتخصصين فى هذا المجال لتقوم الشركة بعرض منتجاتها والرد على استفسارات المستثمرين لفتح المجال وتحقيق الاستفادة فى المجال السياحى من خلال قيام رحلات للمناطق السابق ذكرها.

وعرض القنصل الروسى على محافظ البحر الأحمر بدراسة لعقد اتفاقية تآخى بين كازان ومدينة الغردقة، رحب المحافظ بالعرض مؤكدا استعداده لعقد اتفاقيات توأمة مع دول العالم ليصب ذلك فى تنشيط السياحة وزيادة أعداد السائحين .

وبنهاية اللقاء أعرب مدير الشركة والوفد المرافق له عن سعادتهم البالغة بزيارة الغردقة والتى أبهرت أعينهم بجمال طبيعتها وصفاء بحرها ودفء جوها مؤكدين تكرار زيارتهم مرات قادمة، ومن جانبه تمنى المحافظ لهم إقامة سعيدة آملا زيادة التعاون السياحى والاقتصادية فى الفترة القادمة .