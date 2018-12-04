محافظ البحر الأحمر يقرر وقف الرحلات البحرية إلى جزيرة الأخوين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصدر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قراراً حمل رقم 879 لسنة 2018، يفيد بوقف أنشطة الغوص والرحلات البحرية "السفارى" لجزيرة الأخوين جنوب البحر الأحمر.

كما قرر محافظ البحر الأحمر، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود حنفى، استاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس، بالأشتراك مع باحثى البيئة وجمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، لعمل دراسة على مجموعات القرش الموجودة بجزيرة الأخوين، ودراسة سلوكها والأسباب التى أدت إلى التغيرات البيئية بالمنطقة.

كما شمل قرار محافظ البحر الأحمر قيام اللجنة بعرض تقارير تتضمن الاشتراطات والضوابط المنظمة لرحلات السفارى للجزر البعيدة.

وشمل القرار تولى جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، توفير المراكب والتجهيزات لفريق العمل لتنفيذ المهمة، كل أكد على تبليغ جميع الجهات المختصة بهذا القرار