video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:32 م
متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة برنامج "الحياه اليوم"
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية، أنه سيتم نقل كافة الوزارات والرئاسة والبرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول 2020.

وقال الحسينى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن عملية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج ميزانية الدولة المصرية، مؤكدًا :" الدولة لا  تتحمل أى تكاليف فى بناء العاصمة الإدارية، ومجلس إدارة العاصمة الإدارية من خلفيات وثقافات مختلفة يمكنهم التعامل مع أي ملف، ولديهم فكر استثمارى" ، مشيرا الى  تكلفة الحى الحكومى تقدر بـ 35 مليار جنيه، تأتى من خارج موازنة الدولة، موضحًا أن الجمعية العمومية تضم ممثلين من وزارة الإسكان والدفاع.

وأشار المتحدث ، الى  مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تبلغ 40 ألف فدان، منوهًا بأنه تم بيع أكثر من 70% من مساحة الأراضى بالعاصمة المخصصة للبيع، والدولة شريك أساسى للمساهمين، مشيرًا إلى أن العائد يتم صرفه على البنية التحتية والمشاريع للمراحل القادمة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العاصمة الإدارية تستقبل طلبات 50 سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية لهم

خالد ابو بكر

العاصمه الاداريه

خالد الحسينى

الحياه اليوم

متحدث العاصمه الاداريه




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة