متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

كتب محسن البديوى

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية، أنه سيتم نقل كافة الوزارات والرئاسة والبرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول 2020.

وقال الحسينى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن عملية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج ميزانية الدولة المصرية، مؤكدًا :" الدولة لا تتحمل أى تكاليف فى بناء العاصمة الإدارية، ومجلس إدارة العاصمة الإدارية من خلفيات وثقافات مختلفة يمكنهم التعامل مع أي ملف، ولديهم فكر استثمارى" ، مشيرا الى تكلفة الحى الحكومى تقدر بـ 35 مليار جنيه، تأتى من خارج موازنة الدولة، موضحًا أن الجمعية العمومية تضم ممثلين من وزارة الإسكان والدفاع.

وأشار المتحدث ، الى مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تبلغ 40 ألف فدان، منوهًا بأنه تم بيع أكثر من 70% من مساحة الأراضى بالعاصمة المخصصة للبيع، والدولة شريك أساسى للمساهمين، مشيرًا إلى أن العائد يتم صرفه على البنية التحتية والمشاريع للمراحل القادمة