مؤسسة التمويل تعلن اختيار أكثر من 100 شركة ناشئة لتحفيز الابتكار فى إفريقيا

اختارت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى مصر أكثر من 100 شركة ناشئة وواعدة فى إفريقيا للمشاركة فى مبادرة جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل فى جميع أنحاء القارة.

وتتضمن القائمة؛ شركة فيزيتا وأفيدبيم ونيكست بروتين وغيرها من الشركات التى تم اختيارها لبرنامج "الشركات الناشئة التالية فى إفريقيا"، الذى يعد نتاج جهد مشترك بين مؤسسة التمويل الدولية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية.

يهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال عن طريق تقديم التمويل والاستشارات التى يحتاجون إليها، إضافةً إلى خلق تواصل بين رواد الأعمال الواعدين وكل من المستثمرين والمؤسسات المالية وصناع السياسات.

صمم البرنامج لدعم ثقافة الشركات الناشئة الوليدة فى إفريقيا وتوفير الفرص لرواد الأعمال الذين يجدون صعوبة فى تأمين رأس مال النمو والحصول على الاستشارات والتوجيه.

وكجزء من البرنامج، ستشارك هذه الشركات الناشئة بجانب شركات رواد الأعمال فى فعاليات منتدى إفريقيا 2018 والذى سيعقد برعاية الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ فى مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر.

وقال فيليب لو هورو، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، أن إفريقيا تتميز برواد الأعمال الذين يتمتعون بالنشاط والإبداع لتطوير الصناعات التى يعملون فيها، مضيفا من خلال توفير الدعم الملائم تستطيع الشركات الناشئة فى إفريقيا أن تساعد فى توفير فرص عمل عالية الجودة والمطلوبة بشدة للتخفيف من حدة الفقر وإيجاد حلول لبعض التحديات الطارئة التى تواجهها القارة الإفريقية."