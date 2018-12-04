video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لأولى ثانوى.. أهم المعلومات عن أول امتحان بالثانوية التراكمية × 12خطوة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:05 م
لأولى ثانوى.. أهم المعلومات عن أول امتحان بالثانوية التراكمية × 12خطوة طلاب الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد للامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول اثانوى فى أول امتحان بالثانوية العامة التراكمية، الذى يبدأ 13 يناير المقبل وينتهى 24 من نفس الشهر.

 

ويقدم "اليوم السابع" فى 12 خطوة أبرز المعلومات التى تهم الطالب عن الامتحان كالتالى:

1ـ يبدأ 13 يناير وينتهى 24 من نفس الشهر.

2ـ يمكن للطالب دخول الامتحان بالكتاب.

3ـ هو امتحان تجريبى لا يحاسب الطالب على الدرجة" لا رسوب فيه ولا نجاح".

4 ـ سوف يتم تحرير استمارة غياب ضد الطالب الذى لا يحضر الاختبار.

5ـ هدفه تدريب الطالب على أنماط الاختبارات فى التقييم الجديد.

6ـ الإجابة ستكون فى نفس ورقة الأسئلة.

7ـ الأسئلة ستكون اختيار من متعدد ومقالية.

8ـ الاختبار يتم تصحيحه من معلم المدرسة.

9ـ الامتحان سيكون ورقى وليس إلكترونيا.

10ـ سيتم إعلان جدول الامتحان فى مكان بارز بالمدرسة.

11ـ الامتحان مصمم لقياس الفهم والتذكر وليس الحفظ والتلقين.

12ـ لن يدخل لمجموع الطالب هذا العام ضمن درجات الثانوية العامة والجامعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد فى دقيقة.. مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

التعليم :بدء الاستعداد لامتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل

التربية والتعليم

الثانوية العامة

الثانوية التراكمية

اخبار اليومن اخبار مصر

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة