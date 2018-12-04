قلقان من القبض عليك لتشابه الأسماء.. تعرف على إجراءات الداخلية لتفادى الواقعة

كتبت – هناء أبو العز

سمعت عن القبض على صديق لك وهو يحاول استخراج فيش وتشبيه، أو تجديد بطاقته الشخصية، أو حتى حين فكر يسافر وتوقف عند كمين شرطة وبعد ساعات يقضيها فى الحبس، يتبين براءته، لتشابه اسمه مع آخر متهم فى قضايا جنائية، "اليوم السابع" يخبرك ماذا تفعل لو تشابه اسمك مع متهم، وما الإجراءات التى تحرص عليها وزارة الداخلية لتفادى توريط أبرياء فى قضايا لا علاقة لهم بها.

أصدرت وزارة الداخلية كتابًا دوريًا ينبه علي جميع الجهات المختصة بالضبط وتنفيذ الأحكام، بضرورة مواجهة الشخص المضبوط بالحكم الصادر ضده وإذا أقر به يعرض علي النيابة المختصة، وفي حالة عدم إقراره يكون لزامًا علي الإدارة تحقيق الاشتباه حتى يتأكد من المعلومات التي لديه قبل العرض علي النيابة، وكل مقبوض عليه يتم عمل نموذج تحديث لبياناته قبل العرض علي النيابة ويدرج علي الحاسب كل البيانات الجديدة، فضلا عن إضافة اسم الأم فى البيانات التى على الحاسب.

على المشتبه به فى حالة تشابه اسمه مع اسم أحد المتهمين، بتقديم طلب تظلم لرئيس مباحث قسم الشرطة ليعلمه بوجود تشابه فى الأسماء.

طلب تصريح من المحكمة باستخراج بيان رسمي من مصلحة الأحوال المدنية بجميع الأسماء المتشابهة مع هذا الاسم حتى يظهر الفرق فى الاسم الرباعي أو الخماسى، بالإضافة إلى السن والمهنة والعنوان سيظهر المتهم الحقيقى فى القضية أمام القاضي.