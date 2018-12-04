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قطريلكس تكشف دور رئيس الحرس الأميرى هزاع الشهوانى فى قمع القطريين

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 08:47 ص
قطريلكس تكشف دور رئيس الحرس الأميرى هزاع الشهوانى فى قمع القطريين هزاع الشهوانى
كتب إسلام جمال
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كشف حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، عن الدور الذى يلعبه هزاع الشهوانى، رئيس الحرس الأميرى كسيف مسلط على رقاب القطريين.

ووصف الحساب هزاع الشهوانى بأنه أداة سيده المفضلة لقمع المواطنين وإحباط أى هبة، وفرض القمع والإذلال على أبناء القبائل القطرية المعارضة للنظام.

 

ووفقاً لما كشفه "قطريليكس" فإن تميم استخدم رئيس الحرس الأميرى في مهام قذرة، فجعل هزاع الشهوانى سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، ووظفه للتنسيق مع نظام الملالى فى إيران لدعم العمليات التخريبية في أوروبا.

 كما دفعع تميم بن حمد الشهوانى لتنفيذ أنشطة مشبوهة لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار فى البحرين، واشترك مع خالد الخاطر لمساندة الخلايا المتطرفة فى هولندا.

 

 

 

 


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