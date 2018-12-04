قطريلكس تكشف دور رئيس الحرس الأميرى هزاع الشهوانى فى قمع القطريين

كتب إسلام جمال

كشف حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، عن الدور الذى يلعبه هزاع الشهوانى، رئيس الحرس الأميرى كسيف مسلط على رقاب القطريين.

ووصف الحساب هزاع الشهوانى بأنه أداة سيده المفضلة لقمع المواطنين وإحباط أى هبة، وفرض القمع والإذلال على أبناء القبائل القطرية المعارضة للنظام.

#تميم استخدم رئيس الحرس الأميري في مهام قذرة، فجعل هزاع الشهواني سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، ووظفه للتنسيق مع #نظام الملالي ودعم العمليات التخريبية في #أوروبا. كما دفعه لتنفيذ أنشطة مشبوهة لبث الفوضى في #البحرين#قطريليكس#قطر_عراب_الفوضى#قطر_تغدر_بالعرب pic.twitter.com/m8ARz2GWB2 — قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

ووفقاً لما كشفه "قطريليكس" فإن تميم استخدم رئيس الحرس الأميرى في مهام قذرة، فجعل هزاع الشهوانى سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، ووظفه للتنسيق مع نظام الملالى فى إيران لدعم العمليات التخريبية في أوروبا.

كما دفعع تميم بن حمد الشهوانى لتنفيذ أنشطة مشبوهة لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار فى البحرين، واشترك مع خالد الخاطر لمساندة الخلايا المتطرفة فى هولندا.