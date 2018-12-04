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فيديو .. خطوات ترخيص التوك توك والحصول على خط سير

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:55 م
فيديو .. خطوات ترخيص التوك توك والحصول على خط سير التوك توك
أشرف عزوز ومحمد سليمان
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بدأت كافة المحافظات بتعليمات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ترخيص مركبات التوك توك، ونرصد فى التقرير التالى خطوات الترخيص:

 

التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بالمستندات الدالة على الملكية وبطاقة الرقم القومي

2-  سحب ورقة الفحص وطلب الترخيص وشراء الدمغات من الخزنة بـ 15 جنيه

3- الحصول على تأشيرة من المراجع المختص للتوك توك داخل وحدة المرور

4-  فحص التوك توك ورفع البصمات على الطبيعة ومطابقتها بفاتورة الشراء

5-  التقدم بالأوراق بعد الفحص فى شابك التراخيص وإدخال البيانات على الحاسب الألي

6-  سداد الضريبة المستحقة فى الخزينة وتأمين اللوحات المعدنية بـ 166 جنيه

7-  سداد بوليصة التأمين الإجباري للحوادث 160 جنيه فى منفذ شركات التأمين بوحدة المرور

8- استلام الرخصة واللوحة المعدنية  

9-التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها للحصول على خط السير والكود للتوك توك

10- تقديم صورة من أوراق الملكية وصورة من الفاتورة و للحصول على الكود وخط السير

11- كتابة الكود وخط السير وتعريفة تعريفة الركوب على التوك توك

12- قيمة الترخيص كاملة تبلغ 360 جنيه لأول مرة والتجديد 140 جنيه سنويا

 

 


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