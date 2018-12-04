فيديو .. خطوات ترخيص التوك توك والحصول على خط سير

بدأت كافة المحافظات بتعليمات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ترخيص مركبات التوك توك، ونرصد فى التقرير التالى خطوات الترخيص:
التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بالمستندات الدالة على الملكية وبطاقة الرقم القومي
2- سحب ورقة الفحص وطلب الترخيص وشراء الدمغات من الخزنة بـ 15 جنيه
3- الحصول على تأشيرة من المراجع المختص للتوك توك داخل وحدة المرور
4- فحص التوك توك ورفع البصمات على الطبيعة ومطابقتها بفاتورة الشراء
5- التقدم بالأوراق بعد الفحص فى شابك التراخيص وإدخال البيانات على الحاسب الألي
6- سداد الضريبة المستحقة فى الخزينة وتأمين اللوحات المعدنية بـ 166 جنيه
7- سداد بوليصة التأمين الإجباري للحوادث 160 جنيه فى منفذ شركات التأمين بوحدة المرور
8- استلام الرخصة واللوحة المعدنية
9-التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها للحصول على خط السير والكود للتوك توك
10- تقديم صورة من أوراق الملكية وصورة من الفاتورة و للحصول على الكود وخط السير
11- كتابة الكود وخط السير وتعريفة تعريفة الركوب على التوك توك
12- قيمة الترخيص كاملة تبلغ 360 جنيه لأول مرة والتجديد 140 جنيه سنويا
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