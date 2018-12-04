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غرفة الشركات السياحية: قرارات البنك المركزى تدعم المستثمرين السياحيين

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:29 م
غرفة الشركات السياحية: قرارات البنك المركزى تدعم المستثمرين السياحيين حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية
كتبت آمال رسلان
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أشاد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة بقرار محافظ البنك المركزى، طارق عامر، بتأجیل جمیع أقساط القروض والفوائد المستحقه على جميع المستثمرين السياحيين والمشروعات السياحية لمدة عام کامل ینتهی فی 31 دیسمبر 2019.

وتوجه الشاعر فى بيان للغرفة بالشكر فى هذا القرار إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذى قام بمبادره في إطار جهوده لحل مشاكل المستثمرین بالاتفاق على اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المرکزی، بحضور نخبة من المستثمرين السياحيين وممثلى الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار، وكانت الاستجابة السريعة من قبل محافظ البنك المركزى طارق عامر الذى يجسد نموذجا يحتذى للمسئول الفاهم لمشاكل وآمال وأهمية القطاع السياحى.

وأضاف حسام الشاعر ان محافظ البنك المركزي ورغم علمه بالتحسن الملحوظ بالقطاع السياحي مؤخرا، إلا أن القطاع يحتاج لفترة حتى يعالج الاثار السلبية لحوالى 8 سنوات من التراجع السياحى.

وأكد رئيس الغرفة أن اللقاء شهد حوارا مثمرا ومفيدا حول مشاكل المستثمرین، وطالب محافظ جنوب سيناء بضرورة إیجاد حلول لتلك المشکلات، والوقوف بجانب المتعثرین، وتفعیل مبادرات البنك المرکزی للنهوض بالقطاع السیاحى.

كما وجه الشاعر الشكر إلى رٶساء مجالس إدارات البنوك التي شاركت في الاجتماع وأبدت تفهما كبيرا للأوضاع الخاصة التي يمر بها القطاع السياحي منذ سنوات ومساندته لمواجهتها.

 

 


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غرفة الشركات السياحية

البنك المركزى

جنوب سيناء

القطاع السياحى

المتعثرين




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