video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عمرو نصار: نسعى لمضاعفة صادراتنا لإفريقيا ونجذب كبريات الشركات للتصنيع بمصر

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:30 ص
عمرو نصار: نسعى لمضاعفة صادراتنا لإفريقيا ونجذب كبريات الشركات للتصنيع بمصر عمرو نصار وزير التحارة والصناعة
كتب: مصطفى عبد التواب- أمانى سمير
إضافة تعليق

قال المهندس عمرو نصار وزير التحارة والصناعة، إن نسبة صادرات مصر لأفريقيا غير مرضية، مشيرًا إلى أن خلال عامين أو ثلاث أعوام على الاكثر سوف تنجح الوزارة فى مضاعفة صادراتها لأفريقيا.

و أضاف نصار خلال مشاركته فى القمة الخامسة للسيارات، المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة، أن القطاع سوف يعمل على زيادة الصادرات الهندسية، مؤكدًا أن أفريقيا ليست وحدها المستهدفه لزيادة الصادرات المصرية إليها، بل دول وسط آسيا أيضا.

وأوضح نصار، أن الوزارة تعمل علي كبري الشركات العالمية للتصنيع علي أرض مصر، واستغلال الاتفاقات التى تتيح للمنتحات المصرية العبور لدول كثيرة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى لزيادة إنتاجها وصادراتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمرو نصار: حريصون على تطوير قطاع الصناعة وخلق صناعة مبتكرة وصديقة للبيئة

عمرو نصار يشارك في ملتقى التعاون المصرى الكويتى

عمرو نصار

وزير التجارة

اخبار الاقتصاد

افريقيا

الصادرات الهندسية




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة