عمرو نصار: نسعى لمضاعفة صادراتنا لإفريقيا ونجذب كبريات الشركات للتصنيع بمصر

كتب: مصطفى عبد التواب- أمانى سمير

قال المهندس عمرو نصار وزير التحارة والصناعة، إن نسبة صادرات مصر لأفريقيا غير مرضية، مشيرًا إلى أن خلال عامين أو ثلاث أعوام على الاكثر سوف تنجح الوزارة فى مضاعفة صادراتها لأفريقيا.

و أضاف نصار خلال مشاركته فى القمة الخامسة للسيارات، المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة، أن القطاع سوف يعمل على زيادة الصادرات الهندسية، مؤكدًا أن أفريقيا ليست وحدها المستهدفه لزيادة الصادرات المصرية إليها، بل دول وسط آسيا أيضا.

وأوضح نصار، أن الوزارة تعمل علي كبري الشركات العالمية للتصنيع علي أرض مصر، واستغلال الاتفاقات التى تتيح للمنتحات المصرية العبور لدول كثيرة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى لزيادة إنتاجها وصادراتها.