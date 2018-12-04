عبد الحميد الهجان يتفقد أعمال مدرسة STEM ومستشفى مدينة قنا الجديدة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مدينة قنا الجديدة لمتابعة الأعمال التى تجرى بمدرسة STEM للمتفوقين، جاء ذلك خلال جولته للوقوف على التشطيبات النهائية والتجهيزات بالمدرسة يرافقه المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية.

وذكر محافظ قنا أن مدرسة STEM للمتفوقين تقام على مساحة 9000 متر مربع وتشمل مبنى للدراسة مكون من 4 طوابق بسعة 18 فصل دراسى و2 مبنى للإقامة احدهما للبنين والآخر للبنات بتكلفة إجمالية حوالى 48 مليون جنية، كما تفقد الهجان الأعمال الإنشائية الجارية بمركز رعاية الموهوبين والذى يقام على مساحة 4000 متر مربع بتكلفة حوالى 22 مليون جنية، وأكد أن المحافظة حريصة على التوسع فى إقامة المزيد من المدارس لخدمة أبنائنا الطلاب لاسيما الطلاب المتفوقين والموهوبين.

وتابع المحافظ جولته تفقد الأعمال الإنشائية بمركز شباب مدينة قنا الجديدة المقام على مساحة حوالى 15 فدان ويشمل "مبنى إدارى، مطعم، كافيتريا، حمام سباحة، حمام غطس، حمام سباحة أوليمبى، حمام سباحة للأطفال، مبنى لتغيير الملابس، ملعب كرة قدم قانونى، ملعب كرة قدم خماسى وآخر ثلاثى، 2 ملعب تنس، مدرجات لحمام السباحة والملاعب، مسجد" بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 90 مليون جنيه.

واختتم الهجان جولته بمدينة قنا الجديدة بمتابعة الأعمال الإنشائية التى تجرى بمبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة، أوضح الهجان أن المبنى مقام على مساحة 10 ألاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق بالإضافة إلى البدروم بطاقة استيعابية تصل الى 175 سرير بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 153 مليون جنيه، ووجه مسئولى الشركة المنفذة بتكثيف ورديات العمل للانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة.