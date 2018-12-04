ضبط 948 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، متهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، ومراقب هارب، و10 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و83 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و948 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 973 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، و561 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية في مجال إزالة التعديات.