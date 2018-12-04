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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:50 م
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ضبط 948 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:10 م
ضبط 948 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حملة مرورية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 3 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و85 قضية تموينية متنوعة ومجهولة المصدر.

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، متهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، ومراقب هارب، و10 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و83 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و948 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 973 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، و561 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية في مجال إزالة التعديات.

 

 

 
 

 

 


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