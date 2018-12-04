ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وتدمير 12 مخبأ بالجزائر

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين في خمسة ولايات.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس بكل من المدية (شمال)، وهران (غرب) وميلة (شمال شرق)، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأضاف البيان أنه إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من تيزي وزو (شمال) وباتنة (شمال شرق) تم تدمير 12 مخبأ للإرهابيين تحوي ملابس وأغراض مختلفة.

وأشار البيان إلى أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الحدود، ضبطت مفرزة (دورية) للجيش ببرج باجي مختار (جنوب) بندقية آلية من طراز كلاشنيكوف وخزينة ذخيرة مملوءة، بالإضافة إلى ثلاث مركبات رباعية الدفع و5 مولدات كهربائية و7 مطارق ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.

ولفت البيان إلى أن عناصر الدرك الوطني (التابعة للجيش) أوقفت تاجري مخدرات بحوزتهما (9,15) كيلوجرام من المخدرات ببجاية (شمال شرق)، فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (164) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران والغزوات ومستغانم (غرب).