صور.. نبيلة مكرم تفتتح الأسبوع الكويتى فى مصر فى نسخته الحادية عشر

كتب مصطفى عنبر - تصوير محمد فوزى

افتتحت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريون فى الخارج، مساء اليوم،الثلاثاء، معرض "الأسبوع الكويتى فى مصر" والذى ينطلق هذا العام فى نسخته الحادية عشر بالقاهرة، تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى.

حضر حفل الافتتاح،عدد من المسؤولين، والشخصيات العامة، ورجال الصحافة والاعلام المصرى والعربى، ونخبة من الفنانيين والمثقفين.

حضر الافتتاح أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق، والاعلامى اللطيف المناوى، والاعلامى محمد مصطفى شردى،والفنانة نهال عنبر، والفنان أحمد بدير، والفنانة لبلبة ، ويشارك فى المعرض أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص، وعدد من الشركات الكويتية المصرية المشتركة، والبنوك والجهات الإعلامية.

من جهته، قال رئيس مجموعة الجابرية للمعارض، أحمد إسماعيل بهبهاني، منسق عام الأسبوع الكويتي: إن "الأسبوع" يعد حدثا اقتصاديا ضخما يجمع بين كبار المستثمرين الكويتيين وممثلي مجتمع الأعمال المصري والكويتي، ويكتسب أهمية خاصة في ظل التعاون الاستراتيجي والحيوي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، في إطار العلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف "بهبهانى" فى تصريحات سابقة، أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال كل الأشقاء لمزيد من الاستثمارات في مجالات كثيرة، مثل السياحة والإعلام والعقار والطرق والموانئ والتعليم والصحة والاتصالات وغيرها، بما تمتلكه من مقومات كثيرة ومتعددة منها موقعها الممتاز ودورها الريادي والقيادي والمحوري في المنطقة.

وأوضح أن "الأسبوع الكويتي" يشكل فعالية اقتصادية واستثمارية وثقافية وإعلامية، كما أنه يعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات، ومن ثم تحرص على حضوره وزيارته والمشاركة فيه ورعايته، مؤسسات استثمارية واقتصادية وعقارية وإعلامية كثيرة من الدولتين.

وأكد أن الاستثمارات الكويتية بمصر تحتل مكانة مميزة وشهدت معدلات نمو عالية في السنوات الأخيرة، واتسمت بتنوعها لتشمل أغلب مجالات الاستثمار، كما تعتبر دولة الكويت سوقًا كبيرة للعمالة المصرية، والكويت بفوائضها المالية يمكن أن تكون مصدرًا للاستثمار في مصر، كما أنها تعتبر سوقًا تجارية تشكل منفذًا مهمًّا للصادرات المصرية.