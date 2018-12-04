video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. خبراء زراعة بندوة بنقابة الصحفيين: نتائج طيبة لزراعة أرز مقاوم للجفاف فى مصر

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 08:14 م
صور.. خبراء زراعة بندوة بنقابة الصحفيين: نتائج طيبة لزراعة أرز مقاوم للجفاف فى مصر ندوة نقابة الصحفيين عن أرز عرابى
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
 
تحدث عدد من خبراء الزراعة، فى ندوة نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين مساء اليوم الثلاثاء،عن التجربة الرائدة لزراعة أرز مقاوم للجفاف وموفر للمياه لحل استمرار زراعة الأرز في مصر، والذي ﻻ يحتاج إلى الري إلا كل 12 يوما، مثله فى ذلك مثل القمح والذرة الصفراء.
 
الدكتور عادل التراس، أستاذ الوراثة بكلية الزراعة جامعة القاهرة، قال إنه قام بزيارة 5  محافظات لتقييم تجربة أرز عرابى (أرز الجفاف) وحقق نتائج مبهرة، وهناك أفدنة وصلت انتاجيتها إلى 5.8 طن للفدان الواحد وهي أرقام طيبة للغاية.
 
من جانبه، تحدث الدكتور سعيد سليمان  ،أستاذ الوراثة بجامعة الزقازيق، عن تجربة أرز الجفاف، مشيرا إلى أنه طالب الإدارة السياسية بالمساهمة في تطوير الزراعة المصرية ومساعدة الفلاح المصرى ، مشددا  على أن العام الحالي سيشهد تحرك من أجل التوسع في التجربة للحفاظ علي زراعة الأرز المصري باعتباره من أجود أنواع الأرز في العالم.
 
ولفت الدكتور  سعيد سليمان، إلى أن أرز عرابي ، تم تجربته في كل محافظات مصر وكانت نتيجته جيدة للغاية، موجها الشكر لكل وسائل الإعلام للاهتمام بالتجربة باعتبارها تصب في مصلحة الفلاح المصري.
 
فى سياق متصل، قال الكاتب الصحفى أحمد طه النقر، إن الزراعة في مصر في خطر وأن ما يحدث من محاولة استيراد كل المنتجات من الخارج هي كارثة يخطط لها الموردين لهذه المنتجات من الخارج، مطالبا بدعم الفلاح المصري والوقوف بجانبه وفتح الأسواق أمامه لتصدير منتجاته الزراعية وتحفيزه ، مشددا  قر علي أن الجميع حريص علي ترشيد ري المحاصيل الزراعية خاصة أن أرز عرابي يجلب إنتاج عالي وبنصف كمية المياه التي يحتاجها فدان الأرز العادي، مشيراً إلى أن مصر غنية بأرضها وعلمائها وما يقال غير ذلك مناف للواقع.
 
 
1dfd9eee-f763-4b3e-8845-8d7278cd30f1
 

 

7bb6419f-6ddc-4aab-8945-acde8229a68b
 

 

8a52a02c-f2d6-43ba-93bc-fa4c05bf4b04
 

 

bbcd2f70-bd88-415c-ba5e-995ebffc5b06
 

 

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باحث بجامعة الزقازيق: أرز عرابى حل لمواجهة نقص المياه وزيادة الإنتاج

نقابة الصحفيين

جامعة القاهرة

اخبار مصر

الصحفيين




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة