صور.. خبراء زراعة بندوة بنقابة الصحفيين: نتائج طيبة لزراعة أرز مقاوم للجفاف فى مصر

كتب محمد السيد

تحدث عدد من خبراء الزراعة، فى ندوة نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين مساء اليوم الثلاثاء،عن التجربة الرائدة لزراعة أرز مقاوم للجفاف وموفر للمياه لحل استمرار زراعة الأرز في مصر، والذي ﻻ يحتاج إلى الري إلا كل 12 يوما، مثله فى ذلك مثل القمح والذرة الصفراء.

الدكتور عادل التراس، أستاذ الوراثة بكلية الزراعة جامعة القاهرة، قال إنه قام بزيارة 5 محافظات لتقييم تجربة أرز عرابى (أرز الجفاف) وحقق نتائج مبهرة، وهناك أفدنة وصلت انتاجيتها إلى 5.8 طن للفدان الواحد وهي أرقام طيبة للغاية.

من جانبه، تحدث الدكتور سعيد سليمان ،أستاذ الوراثة بجامعة الزقازيق، عن تجربة أرز الجفاف، مشيرا إلى أنه طالب الإدارة السياسية بالمساهمة في تطوير الزراعة المصرية ومساعدة الفلاح المصرى ، مشددا على أن العام الحالي سيشهد تحرك من أجل التوسع في التجربة للحفاظ علي زراعة الأرز المصري باعتباره من أجود أنواع الأرز في العالم.

ولفت الدكتور سعيد سليمان، إلى أن أرز عرابي ، تم تجربته في كل محافظات مصر وكانت نتيجته جيدة للغاية، موجها الشكر لكل وسائل الإعلام للاهتمام بالتجربة باعتبارها تصب في مصلحة الفلاح المصري.

فى سياق متصل، قال الكاتب الصحفى أحمد طه النقر، إن الزراعة في مصر في خطر وأن ما يحدث من محاولة استيراد كل المنتجات من الخارج هي كارثة يخطط لها الموردين لهذه المنتجات من الخارج، مطالبا بدعم الفلاح المصري والوقوف بجانبه وفتح الأسواق أمامه لتصدير منتجاته الزراعية وتحفيزه ، مشددا قر علي أن الجميع حريص علي ترشيد ري المحاصيل الزراعية خاصة أن أرز عرابي يجلب إنتاج عالي وبنصف كمية المياه التي يحتاجها فدان الأرز العادي، مشيراً إلى أن مصر غنية بأرضها وعلمائها وما يقال غير ذلك مناف للواقع.