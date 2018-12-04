صور.. الإسماعيلية تستعد للاحتفال بمئوية الشيخ زايد بإقامة ماراثون رياضى

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعماد يوسف رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والعميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، وسامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من القيادات التنفيذية بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما تم اتخاذه من تجهيزات وترتيبات لاستضافة الإسماعيلية للماراثون الرياضى الكبير للجرى، الذى يشارك به نحو ما يزيد عن 15 ألف من الشباب من مختلف محافظات مصر، والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية يوم الجمعة الموافق 28 من شهر ديسمبر الجارى فى تمام الساعة الثامنة صباحًا لمسافة 7 كيلومترات والذى يبدأ الانطلاق من نقطة كورنيش بحيرة الصيادين خلف منطقة الواحة مرورًا بطريق أم كلثوم وصولًا إلى منطقة نمرة 6 وينتهى بالوصول إلى الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس.

يأتى ذلك فى إطار احتفالات جمهورية مصر العربية، والعالم العربى بالعيد المئوى للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتقدير مصر للروابط الراسخة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة وبالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الشباب والرياضة وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وتحت عنوان " زايد فى قلوب المصريين".

ومن جهته أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم رصد جوائز مالية كبرى للفائزين وأنه سوف تخصص إيرادات وحصيلة الدعاية لصالح المؤسسات الخيرية.



طريق بمحافظة الإسماعيلية



محافظ الإسماعيلية يتفقد استعدادات المحافظة لماراثون الشيخ زايد

أحدى طريق الإسماعيلية أحدى طريق الإسماعيلية



محافظ الإسماعيلية يتفقد استعدادات المحافظة لماراثون الشيخ زايد