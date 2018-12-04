شاهد فى دقيقة.. مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات أول اختبار لطلاب الثانوية العامة التراكمية فى النظام الجديد للتعليم، ويقدم "اليوم السابع" فى 9 معلومات موعد الامتحان وطريقة احتساب الدرجات.

1ـ ينطلق أول اختبار لطلاب الصف الأول الثانوى 13 يناير المقبل.

2ـ ينتهى الطلاب من اختباراتهم 24 من نفس الشهر.

3ـ أول امتحان لطلاب الثانوية التراكمية تجريبى ولن تحسب درجاته.

4 ـ يختبر الطالب 4 امتحانات خلال العام الدراسى بأكمله.

5ـ فى شهر مارس المقبل يبدأ الامتحان الثانى.

6ـ الاختبار الثانى يكون فى الموضوعات التى درسها الطالب فى الفصل الدراسى الثانى.

7ـ يؤدى الطالب آخر امتحانين فى نهاية الفصل الدراسى الثانى.

8ـ تقييم الطالب من خلال درجته فى آخر امتحانين.

9ـ رغم تطبيق النظام الجديد على الصف الأول الثانوى إلا أنه لن تحسب درجاته ضمن المجموع النهائى هذا العام وسيبدأ احتسابه من العام المقبل.