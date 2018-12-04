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رئيس جامعة الأزهر: نساهم فى تطوير منظومة التعليم العالى بالقارة السمراء

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:58 ص
رئيس جامعة الأزهر: نساهم فى تطوير منظومة التعليم العالى بالقارة السمراء الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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أعلن المؤتمر الدولي لتوحيد ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي بأفريقيا، الذي يعقده الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي بدولة السنغال يومى 3 و 4 ديسمبر الحالى، فى إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال التعليم العالي، نتيجة التصنيف الأفريقي للجامعات الذي تم خلال عام 2015  على 15 جامعة إفريقية تمثل كل الأقاليم الجغرافية الخمس بالقارة، الذى يشير لتصدر جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، المرتبة الأولى وحصولها على أعلى تقييم. 
 
وأكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أنه انطلاقًا من الدور التاريخى لجامعة الأزهر، فإنها تحرص على الإسهام الفعَّال فى تطوير منظومة التعليم العالى بالقارة الحبيبة، من خلال عضويتها بمجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية، ممثلاً لإقليم شمال القارة، لافتًا إلى أن هذا التقييم تم من خلال زيارة وفد من الخبراء الدوليين الأوروبيين والأفارقة للمؤسسات محل التقييم.
 
كان رئيس الجامعة، قد أناب الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لحضور هذا المؤتمر؛ ترسيخًا للتعاون الإيجابى والمثمر بين المؤسسات المعنية بالتعليم العالى فى أفريقيا.
 

 


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