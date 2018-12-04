جامعة بنها تنظم قوافل متكاملة لدعم القرى الأكثر احتياجا بالقليوبية

وأكد الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة، على الدور الهام الذى تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى فى إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع والكشف على أهالي القري وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان في كافة التخصصات الطبية، وكذلك تقديم الإرشادات البيطرية والزراعية وعقد ندوات تثقيفية وتوعية المرأة بضرورة الاهتمام بالصحة الإنجابية.

وأشار الدكتور المغربى، إلى أن جامعة بنها تعمل دائمًا علي تقديم خدماتها العلمية والبحثية للمجتمع الخارجى، وتقدم الرعاية الصحية لأبنائه، كما تساعدهم علي رفع الوعي في مختلف مجالات حياتهم.

وقالت الدكتورة ايمان البيطار المشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة ضمت أساتذة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الطب البشرى والطب البيطرى والتمريض والتربية النوعية والزراعة والتربية والتجارة والتربية الرياضية والحاسبات والمعلومات.

وأشارت، إلى أن القافلة الطبية قامت بالكشف على 581 حالة بشرية فى مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان وتحويل بعض الحالات الى المستشفى الجامعى لاستكمال الفحوصات الطبية، كما تم الكشف على 89 حالة بيطرية و5691 طائر.

وعقدت كلية الزراعة ندوات للتوعية بكيفية المحاصيل ومكافحة الآفات حضرها عدد من المزارعين وقامت كلية التربية بعمل ندوات تثقيفية للطلاب عن كيفية التغلب على صعوبات التعلم وعادات الاستذكار الجيد وعقدت كلية التربية الرياضية لقاء مع طلاب مدرسة القرية لشرح أهمية ممارسة الرياضة.