تنفيذ أعمال رصف للشوارع بمدينة بئر العبد بسيناء

شمال سيناء - محمد حسين

واصل اليوم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء أعمال تنفيذ خطة الرصف لشوارع المدينة .

وقال العميد ايهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد لـ" اليوم السابع"، انه يجرى رصف الشارع الرئيسي بوسط المدينة والشارع الجانبي والخلفي لمجلس المدينة من ضمن خطة التجميل المقررة للمركز.

وأضاف أن تنفيذ خطة التجميل لايزال يتواصل فى نطاق مدينة وقرى مركز بئر العبد ، مشيرا إلى أن لجنة الإزالات تواصل اليوم عملها بنطاق المركز وتنفذ حملات ازالات لتعديات على أراضى زراعية لافتا انها برئاسة اسامه الغندور السكرتير العام للمحافظة وعضوية سليمان فرج نائب رئيس المدينه وعاطف عبيد مدير عام مديرية الزراعة ، صلاح حامد مدير التعمير بشمال سيناء وشرق البحيرات ، وعبدالحميد سالم مدير الاداره الزراعيه ببئر العبد وقوات أمنية .

وقامت أمس الحملة بالمرور علي مأخذ 22 التابع لمدينة بئر العبد ، وتم تسليم أحد المستثمرين أرضه المتعاقد عليها مع هيئة التنمية الزراعية ، وتم تسليم مندوب الهيئة القطعة الثانية بعد تنفيذ إزالة بعض التعديات عليها .

ومن جانب آخر ، تابع اليوم العميد حسام لبيب رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء يرافقه سعيد عرادة مساعد محافظ شمال سيناء سير حملة 100 مليون صحة بمناطق الشيخ زويد.

وقال رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد لـ"اليوم السابع "، أنه اطلع على تفقد نقطة العمل فى الحملة بمستشفى الشيخ زويد المركزى، وتابع إقبال الأهالى على المشاركة واجراء عمليات الفحص الطبى مجانا.

وأضاف أنه يتم بالتنسيق مع مديرية الصحة تسهيل عمل الحملة فى كل مواقعها ، وتقديم كل الدعم لنجاحها لافتا انها تشهد إقبال كبير من الأهالى وحرص يومى على الحضور وعمل الفحوصات .