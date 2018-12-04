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تفاصيل أول تصريحات لرئيس البعثة الصينية من داخل معابد الكرنك × 21 معلومة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:00 ص
تفاصيل أول تصريحات لرئيس البعثة الصينية من داخل معابد الكرنك × 21 معلومة محرر اليوم السابع مع رئيس بعثة الآثار الصينية
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر، انطلاق أعمال أول بعثة أثرية صينية فى تاريخ مصر، وذلك بوضع أول "وتد" فى أرض معبد مونتو بالكرنك، وذلك لإعادة إحياء المعبد الذى لم يفتح للزيارة نهائياً لتعرضه للضرر خلال الآلاف من السنوات الماضية، ومن المقرر أن يشرف ويقود العمل داخله العالم الصينى "جيا شياو بينغ" وفريق مكون من 4 علماء آثار و3 خبراء بالتناوب على المعبد خلال المرحلة الأولى من العمل.

وفيما يلى نرصد تفاصيل أول تصريحات أدلى بها رئيس البعثة الصينية فى حوار مع "اليوم السابع" من داخل معابد الكرنك:-

1. قال جيا شياو بينغ إنه حلم سعيد طالما راوده أن يعمل فى الكرنك المعبد الفرعونى التاريخى الذى يعرفه العالم أجمع

2. هذه هى المرة الأولى التى ترسل فيها جمهورية الصين الشعبية فريقا أثريا لجمهورية مصر العربية للقيام بأعمال الحفائر

3. البعثة الصينية ستقوم بالترميم والتطوير لمعبد مونتو فى معابد الكرنك بمحافظة الأقصر

4. جيا شياو بينغ: أتمنى المساهمة فى اكتشاف التاريخ الفرعونى العظيم

5. جيا شياو بينغ عمل من قبل نائباً لمدير قسم علم آثار ما قبل التاريخ بمعهد الآثار التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية

6. رئيس البعثة شارك فى عدد من البعثات الأثرية لمختلف دول العالم مؤخراً

7. التعاون المشترك وبدء عمل البعثة الصينية جاء بعد زيارات متكررة بين الجانبين المصرى والصينى

8. جمهورية الصين عرضت على مصر خبرات الأثريين الصينيين فى مجالات الحفائر والترميم والدراسات الأثرية فى مواقع مختلفة فى الصين وفى دول أخرى فى آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية

9. البعثة الصينية انطلقت فعليا الخميس بالمعبد فى أعمال إزالة الحشائش والحلف من أرض المعبد

10. تم عمل كردونات للقطع المتناثرة حول المعبد لجمعها ووضعها على مصاطب

11. سيتم دراسة وتجميع وترميم كل قطعة بصورة تعيدها لموقعه الأصلى

12. فريق جيا شياو بينغ بالبعثة الصينية يتكون من 4 علماء آثار و3 خبراء بالتناوب

13. سيتم القيام بعمل فحص كامل للتوصل لتفاصيل تصميم الهيكل الخاص بالمعبد

14. سيتم عقب التنظيف وجمع القطع الآثرية التنقيب الأثرى داخل المعبد وذلك فى مرحلة أولى لا تزيد عن 3 شهور

15. ستقوم البعثة الصينية بعمل حفريات تجريبية حول "معبد مونتو" للتوصل لعمر المعبد بالكامل وكافة المعلومات الخاصة به

16. البعثة قامت باستئجار ورشة بجوار معابد الكرنك تكون قريبة من منطقة التنقيب والحفر لخدمتهم

17. جيا شياو بينغ: أشعر بسعادة كبيرة لعملى فى صرح فرعونى تاريخى لأول مرة فى حياتى

18. رئيس البعثة: نأمل بأن تكون البعثة لها نجاحات كبيرة فى مجال الحفريات والتنقيب

19. جيا شياو بينغ: العمل فى معبد الكرنك هو حلم جميل لى ولجميع أعضاء فريق العمل بالبعثة

20. رئيس البعثة الصينية: نعتزم أن نساهم فى إثراء الحضارة الفرعونية بكل قوة خلال الشهور المقبلة بمراحل العمل المختلفة داخل معبد مونتو

21. جيا شياو بينغ: رجال الآثار المصريون يقدمون لنا كافة أوجه الدعم وتسهيل عمل البعثة الصينية الأولى بمصر

 


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