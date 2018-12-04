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بعد إهانة موقع "الفصلة"..كيف تتجنب الوقوع فى جريمة الإساءة للدولة؟

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:00 ص
بعد إهانة موقع "الفصلة"..كيف تتجنب الوقوع فى جريمة الإساءة للدولة؟ جواز السفر
كتبت هناء أبو العز
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"لقد أهان الدولة المصرية بكاملها، وتهكم على الحضارة المصرية، وقد يتسبب فى تدمير الاقتصاد المصرى، إثر ترهيب المستثمرين من جواز السفر".. وردت هذه الجمل فى بلاغ الدكتور سمير صبرى المحامي للنائب العام، وهو يتهم موقع "الفصلة" بالإساءة للعلاقات الدبلوماسية المصرية، وإهانة شرف المواطن المصرى الممثلة فى هويته الشخصية، وذلك بعد أن  تبنى موقع "الفصلة" حملة سخرية من "جواز السفر المصرى" الذى نشرت صورته مزيلة بتعليق "خليك أنت فى ال 7 آلاف سنة حضارة"، بعد خبر وصول الباسبور الإماراتى  للمركز الأول عالميًا فى مؤشر "إندكس".

وحتى لا تعتبر الأمر مزحة فيسبوكية، يتناقلها الجميع من أجل الضحك،"اليوم السابع" تخبرك بأمور تتفاداها تمنعك من الوقوع فى جريمة إهانة الدولة المصرية :

يقول الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى، إن القانون الدولى جرم استخدام وسائل الإعلام فى الإساءة للرموز الوطنية والتاريخية والحضارات والثقافات المختلفة، فالإساءة لتلك الرموز لا يقل فى خطورته عن الإساءة للأديان، والتى تهدف إلى إشاعة الفتن بين الشعوب وتدمير العلاقات بين الدولة، مشيرًا إلى أن القانون الدولى أعطى حق السيادة الإقليمية للدول، وأعطى الدولة الحق والسلطة فى دخول الأجانب إلى إقليمها ، وطرد واستبعاد من تراه يضر بمصلحتها وأمنها القومى شريطة أن لا تتعسف الدول فى استخدام هذا الحق.

 وأوضح الدكتور مساعد، أن جواز السفر،  يصدر عن الدولة باعتبارها السلطة الحاكمة ويعبر عن شخصيتها القانونية وهوية الدولة،  و بالتالى  يجب احترام هذه الوثائق لأنها تحظى بالاحترام الدولى والدبلوماسى ،  وأى إهانة   أو نيل من قيمة هذه الوثيقة من الأمور التى تنال من سلطة وهيبة الدول، والقانون الجنائى المصرى يجرم مثل هذه الأفعال باعتبارها تنال من هيبة الدولة.

 

 


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