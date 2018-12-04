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برلمان القرم يوقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشعب السورى أبريل القادم

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:03 م
برلمان القرم يوقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشعب السورى أبريل القادم برلمان القرم ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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قال نائب رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية يفيم فيكس، إنه من المقرر التوقيع على اتفاقية تعاون بين برلمان القرم ومجلس الشعب السورى فى أبريل من العام القادم.

وأضاف فيكس -حسبما أفادت وكالة أنباء" سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية ستوقع أثناء منتدى يالطا الاقتصادى الدولى، الذى سيعقد فى الفترة 17 ــ 20 أبريل 2019.

ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادى حدثًا دوليًا ينعقد كل عام فى شبه جزيرة القرم لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية، بتنظيم من حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادى بدعم من إدارة الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين.

وكان وفد من القرم برئاسة رئيس الجمهورية سيرجى أكسيونوف، قد قام بأول زيارة له إلى سوريا فى منتصف أكتوبر الماضى، وفى إطار هذه الزيارة تم التوقيع على مذكرة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى واعتماد خطة عمل مشتركة لإنشاء بيت تجارى وشركة ملاحة وتنظيم واردات البضائع وإقامة خط طيران مباشر بين سوريا والقرم.

وزار وفد سورى القرم لأول مرة فى أبريل 2018 للمشاركة فى الفعاليات الرابعة لمنتدى يالطا الاقتصادى الدولى.

 


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