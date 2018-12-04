اليمن: اتفاق لتبادل 3500 أسير بين الحكومة وميليشيات الحوثى

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وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا لتبادل مئات الأسرى مع ميليشيات الحوثي ، قبيل بدء محادثات سلام مرتقبة في السويد.

وقال هادي هيج مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنية - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوات الموالية للحكومة و1000 إلى 1500 شخص من المتمردين الحوثيين بينما "رحبت" اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الاتفاق.

وأكد الهيج وهو عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد المرتقبة أن الاتفاق يشمل كافة المعتقلين في سجون جماعة الحوثي بمن فيهم شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب والقيادي في حزب الإصلاح "محمد قحطان".

وفي السياق ذاته أقرت جماعة الحوثي بتوقيع ملف تبادل الأسرى والمختطفين في منتصف نوفمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى، على صفحته بموقع "فيسبوك" :"اليوم استكملنا إجراءات التوقيع واستلمنا نسخة من الاتفاق الموقع، وإن شاء الله ستكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الملف الإنساني، ونأمل أن تسير مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق بكل سلاسة وبدون أي عراقيل".

يذكر أن الحكومة اليمنية الشرعية، اتهمت مرارا ميليشيات الحوثي، بعرقلة تنفيذ ملف تبادل الأسرى والمختطفين منذ مشاورات الكويت في 2016، ووساطات قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستخدامها المختطفين المدنيين كأسرى حرب في انتهاك سافر للقوانين الدولية.