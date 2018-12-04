اليابان تدرس دعوة ترامب لحفل تنصيب إمبراطور جديد

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أعلنت مصادر حكومية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تدرس دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كضيف دولة في حفل تولي الأمير ناروهيتو العرش المقرر عقده في الأول من مايو.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الحكومة تحاول ترتيب اجتماع بين الإمبراطور الجديد وترامب، وذلك في خطوة قد تجعل الرئيس الأمريكي أول ضيف أجنبي يلتقي به الإمبراطور.

وقالت المصادر إن طوكيو ستقوم بترتيب الجدول المفصل لرحلة ترامب مع واشنطن حيث من المتوقع أن يزور اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 يونيو من العام المقبل.

وتهدف اليابان إلى إظهار تحالفها القوي مع الولايات المتحدة من خلال زيارة ترامب كضيف دولة والتي تتضمن عادة اجتماعًا مع الإمبراطور، بالإضافة إلى محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي.

وفي اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين التي اختتمت في الأرجنتين، قال ترامب لأبي إنه يتطلع إلى زيارة اليابان العام المقبل.

ومن المنتظر أن يعتلى ولي العهد -الذي يبلغ من العمر 58 عامًا- العرش بعد أن تنازل الإمبراطور اكيهيتو (84 عاما) عنه في 30 أبريل الماضي إذ يعتبر أول ملك يقوم بذلك وهو على قيد الحياة منذ قرنين من الزمان.