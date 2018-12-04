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الكرملين: لا نعتقد أن الولايات المتحدة تقف وراء الاحتجاجات فى فرنسا

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:32 م
الكرملين: لا نعتقد أن الولايات المتحدة تقف وراء الاحتجاجات فى فرنسا المتحدث باسم الكرملين
أ ش أ
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استبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، وقوف الولايات المتحدة وراء موجة الاحتجاجات بفرنسا في الوقت الراهن.

وأكد بيسكوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لا أستطيع القول إن النفوذ الأمريكي وراء ما تشهده فرنسا من اضطرابات في الوقت الراهن"، وذلك ردا على سؤال حول تعليقه حول احتمالات وقوف واشنطن وراء موجة الاحتجاجات في فرنسا.

وتتواصل احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا للأسبوع الثالث على التوالي؛ اعتراضًا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية وأبرزها زيادة الضرائب على أسعار الوقود.

 


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