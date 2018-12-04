"العصار" يرافق وزير دفاع الكاميرون فى جناح "الإنتاج الحربى" بمعرض EDEX2018

كتب زكى القاضى

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وزير دفاع الكاميرون، جوزيف بيتى اوسومو، فى جناح وزارة الإنتاج الحربى بمعرض EDEX2018، والذى أطلع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية للعربة المدرعة ST100 وST500 مشيدا بقدرة مصر على التصنيع فى المجال العسكرى ومؤكدا على أنه سيحث رجال الأعمال فى الكاميرون على المشاركة فى هذا المعرض فى دورته القادمة عام 2020.

كما تفقد محمد سليمان فرغلى - مدير مركز الملك عبد الله الثانى للتصميم والتطوير يرافقة وزير الدولة للإنتاج الحربى معروضات شركات الإنتاج الحربى المصرية المشاركة فى المعرض، حيث أشاد بالإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة التى وصلت إليها شركات ومصانع الإنتاج الحربى واتفق الطرفان على عقد لقاء فى اليوم الثالث للمعرض لبحث أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.