الصين: لم نشارك فى أى سباق تسلح ولا نشكل تهديدا لأى دولة

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أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ملتزمة بالمسار السلمي، ولم تشارك مطلقا في أي سباق تسلح، ولا تشكل تهديدا لأي دولة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقًا على تغريدة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قال فيها إنه واثق من عقد محادثات جادة في المستقبل مع كل من الصين وروسيا حول وضع حد لسباق التسلح.

وقال شوانج "إن الصين تتبع دائما طريق التنمية السلمية، وملتزمة بالمسار السلمي، وبسياسة دفاع دفاعية في طبيعتها".

وكان الرئيس الأمريكي قد كتب في تغريدة أمس الاثنين على تويتر "أنا متأكد أنه في وقت ما مستقبلا، سأبدأ مع الرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين الحديث عن وقف جاد لما أصبح سباق تسلح كبير وغير قابل للسيطرة.. الولايات المتحدة أنفقت هذا العام 716 مليار دولار على الأسلحة.. (هذا) جنون!".