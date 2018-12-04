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الصحة تفند مزاعم استبعاد غير المشمولين بتأمين صحى من علاج فيروس سى المجانى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:05 م
الصحة تفند مزاعم استبعاد غير المشمولين بتأمين صحى من علاج فيروس سى المجانى فحص فيروس سى - ارشيفية
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، عن استبعاد الحكومة من ليس لديهم تأمين صحى من علاج فيروس سى المجانى، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتباط علاج المواطنين المصابين بفيروس سي بوجود تأمين صحي لهم.
 
وأوصحت وزارة الصحة، أنها تستهدف كافة المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم الذين لا يستطيعون إجراء مثل هذه الفحوصات لارتفاع تكلفتها ويتم صرف العلاج اللازم لهم مجاناً، مشددةً على أن إجراء التحاليل والفحص والأشعة والعلاج مجاني بالكامل لجميع المواطنين، وتتضمن نتائج التحاليل وتلقيهم للعلاج ومتابعه حالتهم الصحية أثناء وبعد تلقى العلاج، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء تماماً على فيروس سي والأمراض المزمنة بحلول عام 2020.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف الإساءة للحملة والتقليل من الجهود المبذولة بها.
 

 


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