السيسى يستقبل رئيس الاستخبارات الأمريكية ويبحثان التعاون الأمنى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "دانيال كوتس"، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

وفال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالمسئول الأمريكي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس "دونالد ترامب"، مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصةً على صعيد جهود مكافحة الإرهاب، وكذا التعاون الأمنى والاستخباراتي، مشيداً فى هذا الصدد بالتنسيق والتشاور المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ نقل "دانيال كوتس" إلى الرئيس تحيات الرئيس "ترامب"، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، ومؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، لاسيما في ضوء الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ومثمناً في هذا الإطار دور مصر المحوري ومساعيها الحثيثة لتدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها كيفية التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الراهنة.