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السفارة الأمريكية بالقاهرة تغلق أبوابها غدا حدادا على وفاة بوش الأب

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:36 م
السفارة الأمريكية بالقاهرة تغلق أبوابها غدا حدادا على وفاة بوش الأب نعش جورج بوش الأب
(أش أ)
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أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق أبوابها غدا الأربعاء، بما فى ذلك المركز الثقافى الأمريكى " إيه سى سى ".

كما تقرر إلغاء جميع مواعيد مقابلات القنصلية الأمريكية لهذا اليوم، وسيتم إعادة "جدولة " جميع المواعيد المقررة إلى يوم آخر.

وأشارت السفارة فى تغريدة لها على "تويتر" اليوم إلى أن هذا الاغلاق يأتى فى ضوء اتخاذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إجراءات رسمية لإغلاق مكاتب الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء، بينما تنعى الولايات المتحدة خسارة الرئيس جورج بوش- الأب.

وأهابت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالمتعاملين معها، التحقق من "البريد الإلكتروني" الذى تم استخدامه لتحديد موعد للحصول على معلومات محددة حول إعادة "جدولة " المواعيد.

 

 


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