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"الزراعة": توفير 45 % من المقررات السمادية والشركات المنتجة تلتزم التوريد

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:00 ص
"الزراعة": توفير 45 % من المقررات السمادية والشركات المنتجة تلتزم التوريد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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قال الدكتور محمد يوسف ، رئيس الإدارة المركزية  لشئون مديريات الزراعة  بقطاع الخدمات الزراعية  بوزارة الزراعة، إنه تم
 
توفير45 %  من المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية بجميع الجمعيات الزراعية الثلاثة " الإصلاح ، الائتمان ، الاستصلاح "  ولا يوجد أزمات  فى صرف المقررات،  وجارى التوريد من قبل الشركات المنتجة لاستكمال حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة.
 
وأضاف "يوسف " فى تصريحات  لـ "اليوم السابع "، أن جميع الشركات  المنتجة للأسمدة تلتزم حاليا  بتوريد  المقررات  المتفق عليها  من قبل وزارة الزراعة، مؤكدا أن توزيع  المقررات بناء  على لجان معاينة على  الطبيعة لمن يزرع الأرض فعليا، ويتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها للجمعيات الزراعية،و تطبيق المنظومة الجديد والتى اقرتها اللجنة التنسيقة للأسمدة  والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات ، وهناك لجان رقابية لمنع التلاعب فى المقررات السمادية وتحويل جميع المخالفات جهات التحقيق.
 
 فيما  تواصل مديريات الزراعة ، تنفيذ قرارات  اللجنة التنسيقة للأسمدة، بتطبيق قواعد  صرف  المقررات السمادية، بعمل لجان  متابعة يومية  لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ،ولجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات .
 

 


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