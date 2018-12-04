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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:47 م
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الرئيس الصينى وقع فى بنما على اتفاقيات تعاون

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:42 م
الرئيس الصينى وقع فى بنما على اتفاقيات تعاون الرئيس الصينى شي جين بينج
أ ف ب
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وقع الرئيس الصينى شي جين بينج ونظيره البنمى خوان كارولس فاريلا الإثنين عددا من اتفاقيات التعاون فى وقت تسعى بكين إلى تعزيز نفوذها السياسى والاقتصادى فى أمريكا اللاتينية.

وكان شى قد وصل إلى الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى مساء الأحد قادما من الارجنتين حيث حضر قمة دول مجموعة العشرين وتوصل إلى هدنة فى النزاع التجارى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ووقع شي وفاريلا عددا من اتفاقيات التعاون فى مجال البنى التحتية والسياحة والتنمية، لتصبح بنما أول دولة فى أمريكا اللاتينية تبدأ شراكة مع خطة الاستثمار الضخمة الصينية بمليارات الدولارات المعروفة باسم "الحزام والطريق".

 

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