video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئاسة الروسية: ظهور كيانات موازية فى سوريا سيزعزع استقرار المنطقة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:00 ص
الرئاسة الروسية: ظهور كيانات موازية فى سوريا سيزعزع استقرار المنطقة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف أمس الإثنين أن موسكو تدين الخطوات التى من شأنها أن تؤدى إلى إنشاء كيانات موازية على أراضى سوريا، مشيرا إلى أن ذلك سيزعزع استقرار المنطقة.

وقال بيسكوف - خلال لقائه مع طلبة معهد موسكو للعلاقات الدولية وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "نحن لا نؤيد على الإطلاق الخطوات التى من شأنها أن تؤدى إلى إنشاء كيانات موازية على أراضى سوريا، لأنه من شأنها أن تؤدى إلى انتهاك وحدة أراضى سوريا".

وأضاف بيسكوف أن مثل هذه الأعمال ستؤدى إلى زعزعة شاملة للاستقرار فى المنطقة.

وبشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح فى إدلب، قال بيسكوف إن الأمور تسير بصعوبة أكبر مما كان متوقعا.

وكانت موسكو أعربت عن قلقها أكثر من مرة إزاء الحضور الأمريكى بشمال سوريا، واتهمت واشنطن بإنشاء "أجهزة سلطة موازية" فى المنطقة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضربات للتحالف الدولى فى سوريا تستهدف قياديا في داعش

أرجنتينية تغادر سوريا بعد عامين على اختطافها فى محافظة إدلب

التحالف الدولى يعلن استهداف متشددا ضالعاً بإعدام الأمريكى كاسيغ فى سوريا

برعاية تركية وأموال قطرية.. سوريا تواجهة موجة جديدة من الإرهاب.. "قطريليكس " يكشف تسلل مليشيات جديدة من خلال الممرات الأمنة من الحدود التركية ..وخبير أمريكى يطالب بموقف حاسم ضد الإرهاب المنظم

وكالة: التحالف بقيادة أمريكا أطلق صواريخ على مواقع حكومية في شرق سوريا

البابا فرنسيس يضيء شمعة على نية أطفال سوريا

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا

سوريا




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

فيديو.. محمد صلاح يتسلم جائزة المشجعين ويوجه رسالة للجماهير

فيديو.. محمد صلاح يتسلم جائزة المشجعين ويوجه رسالة للجماهير

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة