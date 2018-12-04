الرئاسة الروسية: ظهور كيانات موازية فى سوريا سيزعزع استقرار المنطقة

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف أمس الإثنين أن موسكو تدين الخطوات التى من شأنها أن تؤدى إلى إنشاء كيانات موازية على أراضى سوريا، مشيرا إلى أن ذلك سيزعزع استقرار المنطقة.

وقال بيسكوف - خلال لقائه مع طلبة معهد موسكو للعلاقات الدولية وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "نحن لا نؤيد على الإطلاق الخطوات التى من شأنها أن تؤدى إلى إنشاء كيانات موازية على أراضى سوريا، لأنه من شأنها أن تؤدى إلى انتهاك وحدة أراضى سوريا".

وأضاف بيسكوف أن مثل هذه الأعمال ستؤدى إلى زعزعة شاملة للاستقرار فى المنطقة.

وبشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح فى إدلب، قال بيسكوف إن الأمور تسير بصعوبة أكبر مما كان متوقعا.

وكانت موسكو أعربت عن قلقها أكثر من مرة إزاء الحضور الأمريكى بشمال سوريا، واتهمت واشنطن بإنشاء "أجهزة سلطة موازية" فى المنطقة.